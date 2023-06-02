لن تصدق| ياسمين عز ترد على سؤال مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

ردت الإعلامية ياسمين عز، على سؤال واحدة من الجمهور تقول:"ايه مواصفات فتى أ حلامك؟".

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج كلام الناس، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن :" ده أغبى سؤال مر على تاريخ البشرية والحيوانات وكل الكائنات".

وأشارت ياسمين عز: "مافيش مواصفات يا حبيبتي الرجالة كلهم حلوين.. رجل وكينونة الأحلام.. ودافع المرأة لـ الأمام".

وطالبت ياسمين عز من كل سيدة، أن تبحث عن سعادة الفرعون المتزوجة منه، وانفعلت على سيدة تقول :" زوجي يأكل كثيرًا ولا أعلم شيء يجعله لا يأكل قليل".

وقالت ياسمين :" أجلسي أمامه ستغلق شهيته عن الأكل.. منفعلة :" هو بيأكل من ثلاجة باباكي.. أنت بتأخري زوجك.. وعليكي أن تبحثى عن ساعدة الفرعون، ولا تنظري لـ ما يأكل".