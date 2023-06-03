بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

في حادثة مروعة، صعد زوج إحدى المتسابقات خلال مسابقة ملكة الجمال في البرازيل إلى خشبة المسرح وانتزع تاج الفائزة بالمركز الأول وسحقه على الأرض والسبب غريب.

بعد أن حصلت زوجته على المركز الثاني، لم يتحمل الزوج البرازيلي فوز غيرها بمسابقة ملكة الجمال وقام بتحطيم تاج الفائزة بالمركز الأول.

وقع الحادث في مسابقة ملكة جمال البرازيل وفقًا لصحيفة Globo حيث قام أحد الحضور بتسجيل ردة فعل الرجل وسرعان ما انتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

انفجر الرجل غضبًا عندما تم الإعلان عن الفائزة في مسابقة ملكة الجمال لعام 2023.

يُظهر الفيديو حفل التتويج وسيدة تقترب من المتأهلين للتصفيات النهائية - ناتالي بيكر وإيمانويللي بيليني - للإعلان عن الفائزة.

وعندما حركت التاج فوق المتسابقين قبل الكشف الكبير، هتف الجمهور المتحمس لكليهما.

تم اختيار بيليني أخيرًا كفائزة وشرعت المرأة في وضع التاج اللامع على رأسها، ولكن قبل اكتمال فرحتها قاطعها زوج المتسابقة الوصيفة.

سحب الزوج الغاضب التاج بعيدًا عن يدي المرأة وألقاه على أرضية المسرح، ثم ظهر أيضًا وهو يصرخ ويسحب زوجته بعيدًا عن الفائزة بينما جلس الجمهور مصدومًا.

ثم رفع الرجل التاج وطرحه على الأرض مرة أخرى، وكسره إلى أشلاء.