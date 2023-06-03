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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة الأخبار|تعرف على أسعار الدواجن والبط اليوم.. بيع سيف إسلامي بـ 576 مليون جنيه.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها:

 

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

 

أثارت أحدى الأمهات الكثير من الجدل برسالة لها في احد المنتديات على منصة التواصل الاجتماعي Reddit  ويطلق عليه منتدى الأبوة والأمومة Mumsnet ، بأنها تفكر في الذهاب في عطلة بدون أطفال هذا العام وطلبت من المستخدمين النصيحة.

 

شهادات عن 30 يونيو| سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة.. والببلاوي أبلغنا بفشل المحاولات السلمية لفض رابعة

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، حديثه عن أحداث وكواليس ثورة ٣٠ يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة اكسترا نيوز.

 

 

الكيلو يبدأ من 62 جنيهًا.. آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبط اليوم

 

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت والبط الرئيسية، داخل المزارع والأسواق ، اليوم السبت الموافق  3 يونيو 2023.

 

3 اختصاصات لـ اتحاد الشاغلين بقانون البناء الجديد .. تعرف عليها

 

تضمن قانون البناء ،عدة ضوابط تنظم مهام واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات، حيث نصت المادة 76 من القانون على أن تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد .

 

 

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

 

يبحث الألاف عن أسعار الذهب اليوم 3-6-2023 ، إذ شهدت أسعار الأصفر موجة تراجع قوية خلال الأيام الماضية ، خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتزامن مع انهيار المعدن عالميا بعد التوصل لاتفاق في الكونجرس حول سقف الدين الأمريكي.

 

 

مقابل 576 مليون جنيه.. بيع سيف إسلامي تاريخي في لندن

 

شهدت دار بونهام للمزادات في لندن عرض تاريخي، فقد تم بيع سيف استخدمه حاكم هندي إسلامي في القرن الثامن عشر بالمزاد العلني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (576 مليون جنيه مصري).

 

 

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

 

أعلنت النيابة العامة  في بيان لها انها تحقق في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

 

 

مفتي الجمهورية : لا يُجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن الأضحية .. الصكُّ من أنواع الوكالة وينوب عن الذابح .. مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة

 

قال الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ صكَّ الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-6-2023

 

سعر الذهب اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في مصر، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب. في السطور التالية سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

 

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