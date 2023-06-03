شهادات عن 30 يونيو| سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة.. والببلاوي أبلغنا بفشل المحاولات السلمية لفض رابعة

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، حديثه عن أحداث وكواليس ثورة ٣٠ يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة اكسترا نيوز.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

سامح عاشور: لولا ثورة 30 يونيو لدخلنا مفرمة التوريث الإخواني

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه حضر اجتماعًا قبل الفض، مع حازم الببلاوي رئيس الحكومة، وقال إن كل المحاولات لإنهاء الموقف تفشل، والتفاوض كان دائمًا مفتوح.

وأضاف: "نمى إلى علمنا إنهم بيحفروا آبار، قطعوا الطريق"، متسائلًا: "في أي دولة في العالم يحدث أن تقوم جماعة بقفل الشارع؟ قاطع ميدان بأربع شوارع؟ ما الدولة التي يمكن أن تفرط في سيادتها إلى هذا الحد؟".

سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة وأصروا على الصدام

تطرق "سامح عاشور" في الجزء الثاني من شهادته ببرنامج" الشاهد"، إلي كواليس فض اعتصام الجماعة الإرهابية بميدان رابعة والنهضة، وقال: "جبهة الإنقاذ اجتمعت مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة حينها، قبل فض "رابعة"، وأبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض اعتصام الإخوان في "رابعة".. وأن ملف "التفاوض" مفتوح".

وأضاف انه لولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في نظام "التوريث الإخواني". وتحدث "عاشور" عن تبعات سقوط الإخوان في ٣٠ يونيو، وقال: "جماعة الإخوان فقدت صوابها بعد الثورة وأصروا علي الصدام"، وأضاف: الإخوان أصيبوا بالصدمة من سرعة ارتداد الشعب عنهم.. وعودة تنظيم "الإخوان" مرة أخرى مستحيل".

وانهى سامح عاشور، شهادته بانه يخشي علي الثورة من "نسيان" التنمية، رغم كل الجهود التي تقوم بها الدولة من مشروعات، وقال :"نحتاج الى تطوير الاقتصاد والزراعة للمنافسة العالمية بفكر جديد".

سامح عاشور: حازم الببلاوي أبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض رابعة والنهضة

تطرق "سامح عاشور" في الجزء الثاني من شهادته ببرنامج" الشاهد"، إلي كواليس فض اعتصام الجماعة الإرهابية اعتصام بميدان رابعة والنهضة.

التوريث الإخواني

وأكد أنه: لولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في نظام "التوريث الإخواني"، وتحدث "عاشور" عن تبعات سقوط الإخوان في 30 يونيو، وقال: “جماعة الإخوان فقدت صوابها بعد الثورة وأصرت على الصدام”.

وأضاف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،: الإخوان أصيبوا بالصدمة من سرعة ارتداد الشعب عنهم.. وعودة تنظيم "الإخوان" مرة أخرى مستحيل".

سامح عاشور: 30 يونيو نموذج للثورة السلمية

تحدث نقيب المحامين الأسبق، عن تفاصيل لقائه مع شباب حركة تمرد، وأنه اعتبر مطالبهم “حق قانوني”، وكان من الداعمين لهم، وقال: إن نقابة المحامين أعلنت مطالبتها بإسقاط مرسي في 30 يونيو.

وأكد عاشور في شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن 30 يونيو نموذج للثورة السلمية، وأن شعور المواطنين بحماية الجيش للثورة؛ دفعهم للمشاركة فيها، قائلًا: الشعب المصري من أسقط مرسي.. و30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش".

سامح عاشور: الشعب المصري استفاق في 30 يونيو وأطاح بالكيان الإرهابي

تحدث "عاشور" في شهادته، عن ما أسماه بـ"استفاقة" الشعب المصري في ثورة 30 يونيو قبل ضياع مستقبله حال استمرار الإخوان في المشهد، ووصف الثورة بأنها “معجزة بكل المقاييس”.

واسترجع النائب سامح عاشور في شهادته، تاريخ اقتحام الجماعة الإرهابية للمشهد خلال ثورة 25 يناير، وكيف استغلت الجماعة ضعف الأحزاب والقوى السياسية، خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الشعب ثار على الكيان الإرهابي الغاشم، وهم جماعة الإخوان.

سامح عاشور: الهيئات القضائية تحالفت ضد إقالة النائب العام في عهد مرسي

تحدث النائب سامح عاشور، كواليس اللقاء الذي جمعه بالرئيس المعزول محمد مرسي، والحديث الذي دار بينهما بشأن قرار بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لمصر لدي الفاتيكان، خلال احتفال مئوية نقابة المحامين.

وقال سامح عاشور: "مرسي" أخبرني خلال الاحتفال بمئوية "المحامين" بموافقة النائب العام علي تعيينه سفيرا بالفاتيكان، ولكن حين تحدثت مع المستشار عبد المجيد محمود لاستيضاح الأمر منه، أخبرني بعدم موافقته.