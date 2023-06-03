سامح عاشور: لولا ثورة 30 يونيو لدخلنا مفرمة التوريث الإخواني.. شاهد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه حضر اجتماعًا قبل الفض، مع حازم الببلاوي رئيس الحكومة، وقال إن كل المحاولات لإنهاء الموقف تفشل، والتفاوض كان دائمًا مفتوح.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نمى إلى علمنا إنهم بيحفروا آبار، قطعوا الطريق"، متسائلًا "في أي دولة في العالم يحدث أن تقوم جماعة بقفل الشارع؟ قاطع ميدان بأربع شوارع؟ ما الدولة التي يمكن أن تفرط في سيادتها إلى هذا الحد؟".

هل ثورة 30 يونيو كانت ضرورة؟



قال عاشور، إنه لولا ثورة 30 يونيو، لدخلت البلد في مفرمة التوريث الإخواني، وننتظر 100 سنة، ليفوق الناس من الصدمة والتغيير.



وأشار إلى أن الإخوان فقدوا صواب التفكير بسبب نشوة الوصول إلى الحكم، وأصروا على الصدام بعد 30 يونيو 2013.



وأردف: "لما كانوا يصطدموا مع ادلولة كانوا يتراجعوا وهذا قبل وصولهم للحكم، لكن هذه المرة أصروا على تصعيد الذكاء، وظنوا أنهم دولة أخرى".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.