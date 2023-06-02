سامح عاشور: الشعب المصري استفاق في 30 يونيو وأطاح بالكيان الإرهابي

استكمل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثانى من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي "الشاهد" المذاع على شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

وتحدث "عاشور" في شهادته، عن ما أسماه بـ"استفاقة" الشعب المصري في ثورة 30 يونيو قبل ضياع مستقبله حال استمرار الإخوان في المشهد، ووصف الثورة بأنها “معجزة بكل المقاييس”.

واسترجع النائب سامح عاشور في شهادته، تاريخ اقتحام الجماعة الإرهابية للمشهد خلال ثورة 25 يناير، وكيف استغلت الجماعة ضعف الأحزاب والقوى السياسية، خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الشعب ثار على الكيان الإرهابي الغاشم، وهم جماعة الإخوان.