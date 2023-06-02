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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامح عاشور: حازم الببلاوي أبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض رابعة والنهضة

سامح عاشور
سامح عاشور

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، شهادته عن أحداث وكواليس ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة “إكسترا نيوز”.

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سامح عاشور: الهيئات القضائية تحالفت ضد إقالة النائب العام في عهد مرسي

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الباز يستكمل شهادة سامح عاشور بالحلقة الثانية لبرنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

وتطرق "سامح عاشور" في الجزء الثاني من شهادته ببرنامج" الشاهد"، إلي كواليس فض اعتصام الجماعة الإرهابية اعتصام بميدان رابعة والنهضة، وقال "جبهة الإنقاذ اجتمعت مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة حينها، قبل فض رابعة، وأبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض اعتصام الإخوان في رابعة.. وأن ملف التفاوض مفتوح".

 

وأكد أنه: لولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في نظام "التوريث الإخواني".

 

وتحدث "عاشور" عن تبعات سقوط الإخوان في 30 يونيو، وقال: “جماعة الإخوان فقدت صوابها بعد الثورة وأصرت على الصدام”.

 

وأضاف: الإخوان أصيبوا بالصدمة من سرعة ارتداد الشعب عنهم.. وعودة تنظيم "الإخوان" مرة أخرى مستحيل".

 

وأنهى سامح عاشور، شهادته، بأنه يخشي على الثورة من "نسيان" التنمية، رغم كل الجهود التي تقوم بها الدولة من مشروعات، وقال "نحتاج إلى تطوير الاقتصاد والزراعة؛ للمنافسة عالميا بفكر جديد".

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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