سامح عاشور: الهيئات القضائية تحالفت ضد إقالة النائب العام في عهد مرسي

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، شهادته عن أحداث وكواليس ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة إكسترا نيوز.

وتحدث النائب سامح عاشور، كواليس اللقاء الذي جمعه بالرئيس المعزول محمد مرسي، والحديث الذي دار بينهم بشأن قرار بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لمصر لدي الفاتيكان، خلال احتفال مئوية نقابة المحامين.

وقال سامح عاشور: "مرسي" أخبرني خلال الاحتفال بمئوية "المحامين" بموافقة النائب العام علي تعيينه سفيرا بالفاتيكان، ولكن حين تحدثت مع المستشار عبد المجيد محمود لاستيضاح الأمر منه، أخبرني بعدم موافقته.



وأكد عاشور، أن كل الهيئات القضائية تحالفت ضد قرار "مرسي" بإقالة النائب العام ، وهتفوا "يسقط حكم المرشد".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.