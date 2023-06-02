الباز يستكمل شهادة سامح عاشور بالحلقة الثانية لبرنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

يستكمل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، الحديث عن كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالجزء الثانى من شهادته عن الثورة، في البرنامج الوثائقي "الشاهد" المذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

وتحدث "عاشور" في الجزء الأول من شهادته، عن ما أسماه بـ"استفاقة" الشعب المصري في ثورة 30 يونيو قبل ضياع مستقبله حال استمرار الإخوان في المشهد، ووصف الثورة بإنها معجزة بكل المقاييس.



واسترجع النائب سامح عاشور في شهادته، تاريخ اقتحام الجماعة الإرهابية للمشهد خلال ثورة 25 يناير، وكيف استغلت الجماعة ضعف الأحزاب والقوي السياسية، خلال هذه الفترة، بعد أن ساهم نظام "مبارك" في تدمير الأحزاب والقوي السياسية وأسقط هيبتها في الشارع، وتابع:"القوي السياسية فرطت في25 يناير بأيديها وسلمتها للإخوان"، وأشار "عاشور" إلي أن جماعة الإخوان جزء من نظام مبارك، وقال :"الإخوان كانوا في بيوتهم لما قامت ثورة 25 يناير.. ولم يفكروا في السلطة إلا بعد دخول ميدان التحرير".



وسرد نقيب المحامين الأسبق في شهادته، كواليس وأحداث موقعة الجمل، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية طرف أصيل فيها، وقال:" الإخوان أداروا ما حدث بموقعة الجمل في ميدان التحرير بمشاركة مجموعة من المغفلين".. وأضاف:" شعرت بالانهزام لما القرضاوى نزل ميدان التحرير .. وحسيت انه اتغدر بينا"



واعتبر النائب سامح عاشور، أن الدكتور محمد البرادعي كان مجرد "محطة" للإخوان، واستغلوا تصدره المشهد في الجمعية الوطنية للتغيير، لحصد المكاسب السياسية، وبمجرد أن حققوا أهدافهم، اغتالوه سياسيا، مثلما يفعلوا مع كل الرموز التي صنعوها.

وأوضح النائب سامح عاشور في الجزء الأول من شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن خطورة فكر الإخوان تكمن في ارتباطه بالتنظيم، وهذا هو سبب كراهية الشعب لهم، قائلا:"الإخوان كانوا عايزين البلد على مقاسهم"، وأن محمد مرسي سقط لأنه لم يكن رئيسا للجمهورية، بل مندوبا لمكتب الإرشاد في القصر الجمهوري.



وقال،"الناس أدركت أن مشروع الإخوان هو توريث مصر للجماعة.. وأن نهاية الخيط هو سقوط المرشد".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

