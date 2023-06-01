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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور: لما قامت 25 يناير 2011 الإخوان كانوا في بيوتهم

سامح عاشور
سامح عاشور

أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، أن ملف نقابة المحاميين كان مشتركا بين حكومة مبارك والإخوان والحزب الوطني قبل 2011. 

 

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وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،: "الإخوان كانوا جزءا من نظام مبارك ونسقوا معه في بعض الأمور والقضايا".

 

 وأضاف سامح عاشور: "نجحت في انتخابات نقابة المحاميين 2005 رغما عن الحكومة والإخوان آنذاك".

 

وتابع سامح عاشور: "عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 الإخوان كانوا في بيوتهم ومكنوش موجودين في الشارع، وكانوا بيفكروا ينزلوا ولا لأ".

 

وأكمل سامح عاشور: "الإخوان  شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 بعد نزول الجيش في الشوارع".

سامح عاشور الإخوان ثورة ثورة 30 يونيو اخبار التوك شو

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