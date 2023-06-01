تصحيح مسار.. سامح عاشور: ما حدث في ثورة 30 يونيو معجزة

أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، أن ثورة 30 يونيو حصاد إرهاصات كثيرة حدثت في مصر منذ 2011 وحتى 2013.

وقال سامح عاشور في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز ": "30 يونيو كانت انتصارا بعد جهد لاستعادة مصر والتوازن".

وأضاف سامح عاشور: "في ثورة 30 يونيو استفاق الشعب من غفوة، وما حدث في ثورة 30 يونيو معجزة وكانت استردادا للوطن مرة أخرى وكانت تصحيح مسار".

ولفت سامح عاشور: "تركنا الإخوان يستولون على 25 يناير 2011 وعملنا على تصحيح المسار في ثورة 30 يونيو ".