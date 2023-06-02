سامح عاشور: 30 يونيو نموذج للثورة السلمية| فيديو

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، شهادته عن أحداث وكواليس ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة إكسترا نيوز.

وتحدث نقيب المحامين الأسبق، عن تفاصيل لقائه مع شباب حركة تمرد، وأنه اعتبر مطالبهم “حق قانوني”، وكان من الداعمين لهم، وقال: إن نقابة المحامين أعلنت مطالبتها بإسقاط مرسي في 30 يونيو.

وأكد عاشور في شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن 30 يونيو نموذج للثورة السلمية، وأن شعور المواطنين بحماية الجيش للثورة؛ دفعهم للمشاركة فيها، قائلًا: الشعب المصري من أسقط مرسي.. و30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.