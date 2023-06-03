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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عاشور: الإخوان فقدوا الصواب بعد الثورة وأصروا على الصدام.. فيديو

سامح عاشور
سامح عاشور

استكمل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، حديثه عن أحداث وكواليس ثورة ٣٠ يونيو، في الجزء الثاني من شهادته عن الثورة، ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، علي قناة اكسترا نيوز.

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سامح عاشور: حازم الببلاوي أبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض رابعة والنهضة

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سامح عاشور: 30 يونيو نموذج للثورة السلمية| فيديو

وتطرق "سامح عاشور" في الجزء الثاني من شهادته ببرنامج" الشاهد"، إلي كواليس فض اعتصام الجماعة الإرهابية  بميدان رابعة والنهضة، وقال "جبهة الإنقاذ اجتمعت مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة حينها، قبل فض "رابعة"، وأبلغنا بفشل كل المحاولات السلمية لفض اعتصام الإخوان في "رابعة".. وأن ملف "التفاوض" مفتوح".

 

أضاف انه لولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في نظام "التوريث الإخواني". وتحدث "عاشور" عن تبعات سقوط الإخوان في ٣٠ يونيو، وقال: "جماعة الإخوان فقدت صوابها بعد الثورة وأصروا علي الصدام"، وأضاف: الإخوان أصيبوا بالصدمة من سرعة ارتداد الشعب عنهم.. وعودة تنظيم "الإخوان" مرة أخرى مستحيل".

 

وانهى سامح عاشور، شهادته بإنه يخشي علي الثورة من "نسيان" التنمية، رغم كل الجهود التي تقوم بها الدولة من مشروعات، وقال "نحتاج تطوير الاقتصاد والزراعة للمنافسة العالمية بفكر جديد".

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سامح عاشور الجماعة الارهابية الدكتور محمد الباز 30 يونيو النائب سامح عاشور

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