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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

كارثة ومفاجأة.. استدعاء المتورطين في انهيار لافتة أعلى كوبري أكتوبر

اللافتة المنهاره
اللافتة المنهاره

-قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة انهيار لافتة أعلي كوبري أكتوبر

-كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

-تشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان

-استدعاء مسئولي الوكالة مالكة اللافتة للتحقيق 

 

أعلنت النيابة العامة  في بيان لها انها تحقق في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

https://www.elbalad.news/5793014

بداية البلاغ للنيابة 

 تلقت النيابة العامة إخطارًا أمسِ الأولَ من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

https://www.elbalad.news/5793033

الانتقال لمعاينة موقع الحادثة 

حيث انتقلت لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفَّى، وسؤال المصابينَ، وسألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

قرارات النيابة العامة 

وعليه أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولي الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

 

 

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