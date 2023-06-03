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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 اختصاصات لـ اتحاد الشاغلين بقانون البناء الجديد .. تعرف عليها

قانون البناء
قانون البناء

تضمن قانون البناء ،عدة ضوابط تنظم مهام واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات، حيث نصت المادة 76 من القانون على أن تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد .

 

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ونص القانون على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:


_الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

_ - ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون البناء اتحادات الشاغلين الوحدات المحلية

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