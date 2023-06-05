أحمد شوبير أبرز الحاضرين في عزاء والد إسلام الشاطر

بدأ منذ قليل عزاء والد اللاعب إسلام الشاطر، بمسجد الحامدية الشاذلية وذلك بعد انتهاء صلاة المغرب.

وكان من أبرز الحاضرين الإعلامي أحمد شوبير ولاعب الأهلي السابق أسامة حسني، والفنان أحمد الشقنقيري والإعلامي كريم كوجاك، ومحمد الجارحي.

كان إسلام الشاطر شيع ظهر الأربعاء الماضي جثمان الجثمان من مسجد المواساة في منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، وتقدم الجنازة إسلام وأسرته وذويه من محافظة الإسكندرية ، فيما سيطرت حالة من الحزن على الأسرة عقب الجنازة ، فيما سيطرت حالة من الحزن على الأسرة عقب الجثمان من المسجد ، حيث تلقوا العزاء فى فقيدهم أمام مسجد المواساة ، قبل أن يتم نقله إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة في العمود غرب الإسكندرية. ووسط ملامح الحزن والتأثر على وجه إسلام الشاطر عقب جثمان والده من صلاة الجنازة من داخل مسجد المواساة ورافق اسلام الشاطر سيارة نقل الموتى إلى مقابر الأسرة.

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