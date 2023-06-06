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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد عزمي يبكي على الهواء.. أمي ماتت بسببي |فيديو

أحمد عزمي
أحمد عزمي

بكى أحمد عزمي على الهواء بعد عرض صورة والدته، وقام بإرسال رسالة لها، قائلا "انا زعلتها وكسرتها عليا بعد ازمتي الأخيرة .. بس هي ماتت وهي راضية عني".

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ووجه الفنان أحمد عزمي، رسالة إلي والده المتوفي، قائلاً "الله يرحمه ومن أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي هي اني كنت ابنه .. هو طيب بالفطرة وطول الوقت كان مؤمن اني هقدر أوصل لكل أحلامي .. الله يرحمه".

وأضاف "أحمد عزمى" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه يريد توجيه رسالة إلى والدته بسبب انها مرضت بسبب أزمته الأخيرة وعندما خرج من السجن كانت هي في المراحل الأخيرة من مرضها ثم توفاها الله وهي راضية عنه ولم تكن غاضبة.

وتابع أحمد عزمي، أن الرسالة هي "يارب تكوني مسمحاني لاني انا كسرت قلبها .. وهي كانت أقرب حد  واحن حد عليا".

أحمد عزمي الفنان أحمد عزمى برنامج واحد من الناس بكي علي الهواء قناة الحياة يبكي على الهواء

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