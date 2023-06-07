طلاق على الورق... فصل شركات Oppo و oneplus و realme لهذا السبب

تستحوذ شركة BBK Electronics الصينية الأم على العلامات التجارية OnePlus و Oppo و Realme المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية ومع ذلك يقوم الكيان الأم حاليا بفصل هذه الشركات عن بعضها لتكون منفصلة ومستقلة تماما.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina، لم تعد وان بلس OnePlus و أوبو Oppo و ريلمي Realme من الناحية الفنية علامات تجارية شقيقة، حيث أعلنت الشركة الأم مؤخرًا أن صانعي الهواتف الذكية الثلاثة سيعملون الآن ككيانات فردية بشكل شامل وكامل.

BBK Electronics

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى الحكومة الهندية إلى إحكام قبضتها على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بالنسبة لأولئك غير المطلعين على الأمر، واتهمت الإدارة الحكومة الهندية المسؤولة عن أرباح العلامات التجارية التي تتخذ من الصين مقرا لها بممارسات تجارية مخالفة للقانون الهندي منها المخالفات الجمركية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الأفعال التي تجرمها الهند.

واتُهمت شركة Oppo فرع الهند بالتهرب من الرسوم الجمركية التي بلغت قيمتها 4389 كرور روبية هندية أو ما يقرب من 531 مليون دولار أمريكي، وبعد ذلك ، جمدت السلطات الحسابات المصرفية لشركة Oppo التي كان لديها 2082 كرور روبية هندية، مما تسبب في أضرار جسيمة للعمليات التجارية للشركة، كما أثرت على سير أعمال كلا من OnePlus و Realme أيضًا في المنطقة.

وتعمل الآن الشركة الأم BBK Electronics على العلامات التجارية الثلاث لتفصلهم عن بعضهم البعض تماما ليكون لكل منها شركات قانونية خاصة بها، وتشمل الخطة OnePlus و Realme Mobile Telecommunication في الهند.

ومع هذه الخطوة المهمة تحصن شركة BBK Electronics للإلكترونيات موقفها وبالتالي تكون مخاطر عملياتهم التجارية أقل في المنطقة مع الانفصال التقني، ويبحث كلا من OnePlus و Realme حاليًا عن إبرام عقود جديدة بالإضافة إلى إبرام عقودهم الفردية مع تجار للتجزئة وموزعين جدد ومختلفين.