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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر أوبو رينو 8 برو.. هاتف Oppo الأسطورى الأكثر مبيعا

أوبو رينو 8 برو
أوبو رينو 8 برو

سعر أوبو رينو 8 برو.. يبحث الكثيرين عن سعر هاتف Oppo الأسطورى الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، أوبو رينو 8 برو والذي يتميز بالعديد من المواصفات والمميزات رائدة في هاتف متوسط التكلفة، إلى جانب دعما لشبكات الجيل الخامس فايف جي، فإذا كنت ترغب في معرفة سعر أوبو رينو 8 برو سنوضح لك فيما يلي أبرز المواصفات حول هاتف أوبو الجديد.

سعر أوبو رينو 8 برو

يأتي هاتف أوبو رينو 8 برو مزودا بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+ والتي توفر دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

 

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يتميز هاتف أوبو رينو 8 برو بظهر زجاجي وإطار مصنوع من الألومنيوم، يضم نتوء الكاميرا الخلفية، وأكثر ما يميز هاتف أوبو رينو 8 برو أنه يتمتع بتصميم أنيق وجذاب، تحتوى مقدمة الهاتف، على سماعة أذن مدمجة مع مكبر صوت في فتحة أعلى الشاشة، مع حواف رفيعة للغاية، مما يوفر مساحة شاشة كاملة تبلغ 93.4 بالمائة من الهاتف.

يعمل هاتف أوبو رينو 8 برو بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سعر أوبو رينو 8 برو

جاء هاتف أوبو رينو 8 برو مع كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.
 
يتم تشغيل هاتف أوبو رينو 8 برو بواسطة نظام التشغيل أندوريد 13، المستندة إلى ColorOS 13 والتي تقدم العديد من التحسينات الجديدة لتقديم تجربة مستخدم محسنة بشكل عام، وكما يتميز الهاتف بالعديد من المميزات المخصصة للألعاب من بينها معدل أخذ عينات يعمل باللمس 360 هرتز ، ومكبرات صوت استريو ، وردود فعل لمسية جيدة عبر محرك خطي X-axis، ونظام تبريد فائق التطور.

يحتوي هاتف أوبو رينو 8 برو على بطارية 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في حوالي 35 دقيقة فقط.

سعر أوبو رينو 8 برو في مصر

يتوفر هاتف أوبو رينو 8 برو في مصر، مقابل سعر يبدأ من 600 دولار (أي ما يعادل 13900 جنيه مصري).

سعر أوبو رينو 8 برو في السعودية

يبلغ سعر هاتف أوبو رينو 8 برو في السعودية حوالى 2100 ريال سعودي

سعر أوبو رينو 8 برو في الامارات


يبلغ هاتف أوبو رينو 8 برو في الامارات 1850 درهم إماراتي

سعر أوبو رينو 8 برو
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