الأهلي يحصل على 4 ملايين دولار مكافأة دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حصول الأهلي علي 4 ملايين دولار مكأفاة دوري أبطال أفريقيا هذا العام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي:"الأهلي يحصل علي 4 مليون دولار مكأفاة دوري أبطال أفريقيا هذا العام + ضمان الحصول علي مليون دولار علي الأقل من المشاركة في كاس العالم للأندية".

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة النادى الأهلى، اليوم بمطار القاهرة الدولي ، عقب تتويج فريق النادي الاهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه على الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها في مكانة عالمية متميزة.