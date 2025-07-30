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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد توقف دام عشر سنوات.. افتتاح العمليات والعناية بمستشفى ميت أبو غالب

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم الأربعاء،  قسم العمليات والعناية المتوسطة بمستشفى ميت أبو غالب المركزى ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و المهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب والدكتور محمد العصفورى مدير المستشفى.

وتفقد " المحافظ " قسم العمليات ، بعد تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير  وذلك استعدادًا لاعادة تشغيله و إجراء أول جراحة بها بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات ، و أيضًا قسم العناية المركزة بعدد ٣ أسرة،  وتفقد "  محافظ دمياط " قسم الاستقبال ، وأشاد بما تم تنفيذه من جهود لتطوير البنية التحتية بالمستشفى، وتشغيلها بكامل طاقتها .

وأكد  " محافظ دمياط " أن المحافظة تابعت عن كثب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل العمليات ، وتطوير المستشفى لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لأهالي المدينة، حيث وجه الشكر إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران ، على ما قدمه من جهود كبيرة للقطاع الصحى خلال فترة عمله بالمديرية وهنأه على منصبه الجديد معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد.

دمياط محافظ دمياط الصحه مستشفي

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