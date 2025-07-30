بعد توقف دام عشر سنوات.. افتتاح العمليات والعناية بمستشفى ميت أبو غالب

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، قسم العمليات والعناية المتوسطة بمستشفى ميت أبو غالب المركزى ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و المهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب والدكتور محمد العصفورى مدير المستشفى.

وتفقد " المحافظ " قسم العمليات ، بعد تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير وذلك استعدادًا لاعادة تشغيله و إجراء أول جراحة بها بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات ، و أيضًا قسم العناية المركزة بعدد ٣ أسرة، وتفقد " محافظ دمياط " قسم الاستقبال ، وأشاد بما تم تنفيذه من جهود لتطوير البنية التحتية بالمستشفى، وتشغيلها بكامل طاقتها .

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تابعت عن كثب الجهود المبذولة لإعادة تشغيل العمليات ، وتطوير المستشفى لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لأهالي المدينة، حيث وجه الشكر إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران ، على ما قدمه من جهود كبيرة للقطاع الصحى خلال فترة عمله بالمديرية وهنأه على منصبه الجديد معربًا عن خالص امنياته له بدوام التوفيق والسداد.