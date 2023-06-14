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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية علىموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد عصير الدوم بالحليب.


 

فوائد عصير الدوم بالحليب..


 

1-يخفّض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

2-يقوّي الأسنان ويحميها من التسوّس، لذلك يدخل الدوم في صناعة معاجين الأسنان.

3-يدعّم الجهاز المناعي في الجسم ويجعله أقوى في مقاومة مسبّبات الأمراض.

4- يخفّف من حدّة تقرّحات الفم ويعالجها.

5- يغذّي الشعر، ويزيد معدّل نموّه. 6-يزيد معدّل الخصوبة عند النساء، ويعالج بعض مشاكل العقم وتأخّر الإنجاب.

7- يزيد معدّل خصوبة الرجال، من خلال زيادة عدد الحيوانات المنويّة ويحسّن نوعيّتها.

8- ينشّط الدورة الدمويّة.

9-يقوّي الذاكرة.

10-يقاوم الجذور الحرّة المسببّة لشيخوخة الجلد والشعر، والإصابة بالسرطانات،

11-يعمل الدوم في منع ارتفاع السكر في الدم.

12- يساعد مغلي الدوم في علاج أمراض الجهاز التنفسي ومرض الربو.

13-يساعد مغلي الدوم في تحسين وظائف الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي

١٤-يعالج الدوم المغلي التهاب الحلق وأمراض البرد والسعال.

15-يعتبر مغلي الدوم طاردًا للسموم مما يحافظ على صحة ووظائف الكليتين والكبد.

16-يحافظ الدوم على صحة عمل القلب والأوعية الدموية ويحمي من أمراض القلب والشرايين والاوردة

وذلك لما يحتويه الدوم على مضادات قويّة للأكسدة. القيمة الغذائيّة للدوم من خلال إخضاع ثمار الدوم للدراسات للتعرّف على العناصرالغذائيّة التي تحتويها، وُجد أنّها مصدر غني بالفيتامينات من أهمّها A,B.B1,B2، إلى جانب نسبة عالية من مضادات الأكسدة القويّةالمعروفة باسم الفلافونويد أو البوليفينول، كما تحتوي ثمار الدوم على نسبة لا بأس بها من البروتينات، والكربوهيدرات والصوديوم، والدهونبنسبة قليلة.


 

طريقة تحضير الدوم باللبن…


 

توضع ملعقين كبيرتين أو ثلاث حسب الرغبة من السكر في وعاء يوضع على نار هادئة، ويحرّك بين الفينة والأخرى حتى يتكرمل ويصبح لونهمائلًا إلى البنّي المحروق، ثم نرفعه عن النّار. نضيف ربع كيلو من الدوم المجروش إلى السكّر المكّرمل، ويقلّب المزيج جيّدًا. يسكب نصف لترمن الماء على المزيج السابق، ويحرّك جيّدًا ثم يعاد وضع الوعاء على النار لمدّة دقيقة أو دقيقتين لضمان ذوبان السكّر تمامًا. يترك المزيجالسابق منقوعًا بالماء مدّة أربع ساعات كاملة على الأقل، حتي يصبح المزيج طري. يوضع المزيج الطري في الخلاّط الكهربائي، ويضاف لهكوب من السكر ونصف لتر من الحليب السائل، ونتأكّد من امتزاج المكوّنات جيّدًا، ثم يصفّى الخليط ويوضع في الثلاجة أو توضع معه قطعمن الثلج المجروش ويقدّم بارد

-او طريقة الغلي بالماء مع شرب كاس ثلاث مرات يوميا

الاصابة بالسرطان البرد والسعال الدوم باللبن الجهاز التنفسي جهاز التنفس

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