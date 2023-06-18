هل يجوز الحج مرتين في نفس العام؟.. علي جمعة: ممنوع وغير مقبول

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لا يجوز الحج مرتين في نفس العام.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أحد الأشخاص حاول تكرار الحج مرتين في نفس العام، وساعده في ذلك سرعة المواصلات.

وتابع: هذا الرجل وقف بعرفات في الحج ونزل من الجبل وذهب لرمي الجمرات والحلق والطواف والسعي، ثم يعود بوسيلة سريعة للذهاب إلى عرفات، منوها بأن هذا لا يجوز.

وأشار إلى أنه لم يفرض على المسلم أن يحج مرتين في موسم واحد، فالقاعدة التي لدينا أن الحج ممنوع بهذه الطريقة ولا يجوز فعل هذا الأمر كما فعله الرجل الذي أراد أن يحج مرتين.



سنن الحج

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سنن الحج، وأهم أحكام الحج في إطار التوعية الدينية لحجاج بيت الله الحرام.

وقال علي جمعة، في منشور له، إن هناكَ سُنَنٌ كثيرةٌ للحجِّ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بهَيئة الأداءِ، وما يتعلَّقُ بالإحرامِ، وما يتعلَّقُ بالسَّعيِ، وهناك سُنَنٌ لا تُعَلَّقُ بأعمالٍ، بل هي مُستَقِلّة، وبيانُ ذلكَ فيما يلي:

- سنن الإحرام:

هي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاةُ رَكعَتَينِ، يَفعَلُ هذه الثلاثةَ قَبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عِقَبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرامِ عند الحنفيةِ خلافًا للجُمهُورِ، ويُسَنُّ للحاجِّ أن يُكثِرَ مِنَ التَّلبِية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالحجِّ إلى بدءِ الطوافِ باستلامِ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وذلك عند الجمهور، وقال المالكيّة: الحاجُّ الآفاقِيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بُيُوتِ مَكّة، والحاجُّ من الجِعرانة أو مِنَ التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بُيوتِ مَكّة.

- سنن تتعلق بالطواف:

ويُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه. ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.



- سننٌ تتعلقُ بالسعي:



تُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونِيّةُ السعيِ، والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.

- ومنها ما لا يتعلق بالأركان وأفعالها:

ـ كالشرب من ماء زمزم: لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماء زمزم لِما شُرِبَ له".

ـ وزيارة القبر الشريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، وكم من فائدةٍ لهذه الزيارةِ. وقد نُخَصِّصُ لها موضِعًا خاصًّا.