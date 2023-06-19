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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.2مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2021/2022

صدى البلد


 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق19 / 6 / 2023 النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2021/2022 وكان من أهم مؤشراتها ما يلى :


مياه الشرب النقية

بلــغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11.2مليـار م3 عـــــام 2021/2022، مقابـــــل 11 مليار م3 عـــــام 2020/2021.
بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1115محطـة بكمية انتاج قــدرها 9.9 مليــــــار م3 عام 2021/2022.
بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن الميـاه الإرتوازية 1584 محطـة بكــمية انتاج قدرهـا مليار م3 عـــــــــــــــام 2021/2022 .
بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من ميـــــــاه الآبــــار 38 محطة بكمية انتـــــــــاج قــــــــــدرها 0.04مليـــــــــــــار م3 عـــــــــام 2021/2022 .
بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية ) 54 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2021/2022 .
بلــغ إجمالى كمية المياه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عام 2021/2022 مقابـــــل 8.5 مليار م3 عـــــام 2020/2021.
بلــغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.9 م3عـام 2021/2022 مقـابل 106.8م3 عـــــــام 2020/2021 .
بلغ متوسط نصيب الفرد من الميــــــاه النقية المستهلكـة 83.9 م3عـام 2021/2022 مقـــــــــــابل 82.6 م3 عــــــــــــــام 2020/2021 .
بلغـت نسبة الفـــاقـد مـن الميـاه 26.5٪ عام 2021/2022 مقابـل 27.9٪ عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5٪ .
بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.2٪ ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطـــــــــات الانتاج التابعة لهيئة قنــاة السويس 95.9٪ عـــــــــام 2021/2022.
بلغت نسبة التطــــــابق فى شبكات التوزيــــــع للشركات التـــابعة للشـركة القـــــــابضة 97.1٪ بينما بلغت 96.3٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.


الصرف الصحى

بلـــــغ اجمـــــــالى عدد محطـات الصرف الصحى المعالج 484 محطة عــام 2021/2022مقابــــــــل 475محطة عــــــــام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪.
بلــــــغ اجمالــــــــــــى كمــــية الصرف المعـالج 5.23 مليـــــار م3 عـــــــــــام 2021/2022.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القابضة لمياه الشرب والصرف الصرف الصحى المركزي للتعبئة العامة هيئة قناة السويس شبكات التوزيع مياه الشرب النقية

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