صواريخ متعددة الأغراض.. التمساح الروسي يصطاد الدبابات الأوكرانية

عضت فضائية " العربية "، تقريرا عن تصدي القوات الروسية لمحاولات أوكرانيا شن هجمات عسكرية مضادة على مواقع روسية.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية تتصدى إلى الهجمات الأوكرانية بمنظومتها المسلحة، وأسهمت المروحية "ka-52"، أو ما يسمى التمساح الروسي في صد الهجمات .

وأضاف التقرير أن التمساح الروسي شن هجمات مضادة للدبابات والمدرعات الأوكرانية، وتلعب طائرات الهليوكبتر الهجومية دورا مهما في صد الهجوم الأوكراني .

وتابع التقرير أن طائرات التمساح الروسي من أكثر الطائرات الهليكوبتر الهجومية الحديثة التي تتكيف مع بيئة الهجوم.

وأكمل التقرير أن طائرات ومروحيات التمساح الروسي تتسلح بصواريخ موجهة خفيفة متعددة الأغراض .