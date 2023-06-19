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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صواريخ متعددة الأغراض.. التمساح الروسي يصطاد الدبابات الأوكرانية

التمساح الروسي
التمساح الروسي

عضت فضائية " العربية "، تقريرا عن تصدي القوات الروسية لمحاولات أوكرانيا شن هجمات عسكرية مضادة على مواقع روسية.

 

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 وأوضح التقرير أن القوات الروسية تتصدى إلى الهجمات الأوكرانية  بمنظومتها المسلحة، وأسهمت المروحية "ka-52"، أو ما يسمى التمساح الروسي  في صد الهجمات .

 

وأضاف التقرير أن التمساح الروسي شن هجمات مضادة للدبابات والمدرعات الأوكرانية، وتلعب طائرات الهليوكبتر الهجومية  دورا مهما في صد الهجوم الأوكراني .

 

وتابع التقرير أن طائرات التمساح الروسي من أكثر الطائرات الهليكوبتر الهجومية الحديثة التي تتكيف مع بيئة الهجوم.

 

وأكمل التقرير أن طائرات ومروحيات التمساح الروسي تتسلح بصواريخ موجهة خفيفة متعددة الأغراض .

التمساح الروسي الدبابات روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو

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