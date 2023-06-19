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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع مع روسيا هي تعزيز الإمكانات العسكرية لـ كييف واستعادة الأراضي.

وكتب بودولياك، عبر “تليجرام”، "لا توجد هدنة، التي يتوق إليها حفظة السلام الذين يرتدون معطفا أبيض، قادرة على إحلال السلام... الطريقة الوحيدة هي تعزيز  الإمكانات العسكرية لأوكرانيا بأقصى قدر ممكن، والعزلة الاقتصادية والسياسية لروسيا. ونتيجة لذلك، ستعود الأراضي إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" من 10 نقاط.

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وأوضح أنه من بين النقاط، هي توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل الأسري "وفقا لصيغة "الكل للجميع"، واستعادة الحدود الإقليمية لأوكرانيا.

كييف زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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