دينا نبيل عثمان رئيساً لقناة النيل الدولية Nile TV

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلامية دينا نبيل عثمان برئاسة قناة النيل الدولية (نايل تي في انترناشونال) .

تخرجت دينا عثمان في قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC ، كما حصلت علي درجة الماجستير في حقل الإعلام التليفزيوني من الجامعة الأمريكية.

عملت دينا عثمان عقب تخرجها في مجلة (US News) ومكتب قناة NBC الأمريكية في واشنطن ، كما عملت بإدارة الإعلام بمكتب الجامعة العربية بالعاصمة الأمريكية ، ثم التحقت بالتليفزيون المصري حيث عملت مع الإعلامي الكبير حسن حامد والإعلامية الأستاذة سناء منصور في قناة النيل الدولية .

تأسست قناة النيل الدولية (Nile TV) عام ١٩٩٤ ، وتقدم خدماتها للجمهور باللغتين الإنجليزية والفرنسية.