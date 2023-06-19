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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنود يحملون الأعلام.. أوكرانيا تبدأ جني ثمار هجومها المضاد|فيديو

أوكرانيا تبدا جني
أوكرانيا تبدا جني ثمار هجومها المضاد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن قواتها قد استعادت بياتيكاتكي، وهي قرية على الطريق المؤدي لواحدة من أكثر المناطق الجنوبية، التي يشتعل فيها القتال، حيث تفرض القوات الروسية سيطرتها، مشيرة إلى أنهم استعادوا 113 كيلومترا مربعا (44 ميلًا مربعًا) من الأرض خلال الأسبوعين الأخيرين.

وحمل الجنود الأوكرانيون الأعلام الوطنية بألوانها الأصفر والأزرق، وظهروا في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالوا إنهم كانوا داخل بياتيكاتكي، ثامن قرية في الجنوب تعلن كييف تحرريها.

وقال جندي لم يكشف عن هويته: "بالأمس، طاردت قوات 128 لواء القوات الروسية في قرية بياتيكاتكي حتى فرارهم بالمعدات والذخيرة. المجد لأوكرانيا!".

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مسئولًا روسيًا أقر بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤول روسي تم تعيينه في منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا جزئيا، يوم الأحد، إن قوات كييف قد استعادت بياتيكاتكي، لكنهم قد تم طردهم بعد ذلك وأن التسوية تقع الآن في منطقة رمادية من السيطرة.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابورويجيا، أن القوات الأوكرانية سيطرت على مستوطنة بياتيكاتكي وتحصنت هناك أثناء تعرضها لنيران المدفعية الروسية، مؤكدًا أن هجوم كييف المضاد أسفر عن نتائج على الرغم من الخسائر.

وقالت نائبة وزير الدفاع حنا ماليار إن القوات الأوكرانية لم تستعيد بياتيكاتكي فحسب، بل تقدمت إلى ما يصل إلى سبعة كيلومترات (4.3 ميل) إلى خطوط روسية في غضون أسبوعين.

وكتبت ماليار عبر "تيليجرام": "خلال أسبوعين من العمليات الهجومية في اتجاهات بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني مقاطعات".

 

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