موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

تترقب أسر وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الثانى، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل كنترولات الإدارات التعليمية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة خلال ساعات



كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ستكون جاهزة للاعتماد من قبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية قبيل الإعلان الرسمي للنتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة



للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر نتيجة الطالب كاملة، متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.

