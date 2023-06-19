تحذير خطير من الناتو بشأن محادثات السلام المبكرة بين أوكرانيا وروسيا

أكد أمين عام حلف الناتو، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بتجميد الصراع.

ووفقا لـ "كييف اندبندنت"، حذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، من محادثات السلام المبكرة بين أوكرانيا وروسيا؛ وذلك بعد تصريح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا خلال زيارته لكييف بأنه "يجب تحقيق السلام من خلال الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن".

وقال "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب. ولكن لكي يكون السلام مستداما، يجب أن يكون عادلا".

وأضاف ستولتنبرج، في حديث للصحيفة الألمانية "ويلت آم سونتاج" أنه: "لا يمكن أن يعني السلام تجميد الصراع وقبول صفقة تمليها روسيا".

وأكد أن "أوكرانيا وحدها يمكن أن تحدد الظروف المقبولة" من أجل السلام.

وتابع ستولتنبرج: "نحتاج إلى التأكد من أنه عندما تنتهي هذه الحرب، ينبغي أن تكون هناك اتفاقيات موثوقة لأمن أوكرانيا حتى لا تتمكن روسيا من إعادة تسليحها والهجوم مرة أخرى".

وفي اجتماع قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022، قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، خطة السلام في أوكرانيا المكونة من 10 نقاط، والتي تشمل الانسحاب الفوري للقوات الروسية، وتأسيس محكمة في جرائم الحرب الروسية، وإطلاق سراح جميع السجناء وترحيل الأوكرانيين.

وقدم رامافوسا خطة سلام أخرى من 10 نقاط لمهمة السلام الأفريقية في كييف.

وتشمل الخطة تسوية حرب روسيا من خلال الدبلوماسية، وإلغاء تصعيد الأعمال العدائية، واحترام السيادة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والضمانات الأمنية، وضمان تصدير الحبوب والأسمدة، والمساعدة الإنسانية لضحايا الحرب، وإعادة الإعمار، وتفاعل أفضل مع البلدان الأفريقية.