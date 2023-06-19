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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفًا من روسيا .. أوكرانيا غير مدعوة للانضمام إلى الناتو الشهر المقبل

شولتز وستولتنبرج
شولتز وستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف الناتو  ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لن تُدعى للانضمام إلى الناتو عندما يجتمع الحلف في قمته بليتوانيا الشهر المقبل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال ستولتنبرج،  للصحفيين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين "في قمة فيلنيوس وفي إطار التحضير للقمة، نحن لم نناقش إصدار دعوة رسمية(لأوكرانيا)".

كما حذر ستولتنبرج من قبول نزاع "مجمّد" في أوكرانيا، قائلاً: ”نريد جميعًا أن تنتهي هذه الحرب، لكن السلام العادل لا يعني تجميد الصراع وقبول صفقة تمليها روسيا".

من جانبه، قال شولتز في المؤتمر الصحفي إن ألمانيا مستعدة لاحتمال استمرار الحرب في أوكرانيا لبعض الوقت وأن برلين ”تستعد لذلك وتعدل سياساتها بناءً على ذلك”.

أعربت أوكرانيا مرات عدة عن رغبتها في الانضمام إلى الناتو، ولكن وبينما يدعم الحلف بالكامل جهود أوكرانيا لصد القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك دعم الحلف لها بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، يُنظر إلى عضوية أوكرانيا في الناتو على أنها احتمال بعيد جدًا نظرًا لمعارضة روسيا الشديدة لذلك، وهو ما يعمل حلف الناتو بدوله والتي على رأسها أمريكا، حسابًا، حيث سبق وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يدعم انضمام أوكرانيا إلى الحلف.


ويعد ذلك، توجه الحلف، رغبة منه في عدم استعداء موسكو بشكل أكبر.

 

ينس ستولتنبرج حلف الناتو أوكرانيا بليتوانيا المستشار الألماني أولاف شولتز

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