عرض فيلم “ طريق الوادي ” فى هذا الموعد .. تفاصيل

تستعد ور العرض السينمائية فى السعودية لاستقبال فيلم طريق الوادي خلال الايام القادمة ، وذلك بعد ان عرض الفيلم فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي .

ومن المقرر عرض فيلم “ طريق الوادي ” ، فى نهاية الاسبوع الاول من شهر يوليو المقبل .

فيلم “ طريق الوادي ”

قصة فيلم “ طريق الوادي ” تدور حول شخص يقرر والده اصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالجٍ شعبي ، بعد أن هجرت أخته منزلهم للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبّة؛، ليخلّصه من وصمة النقص المتمثّلة في إعاقته. وبينما يتوه علي في الرحلة عن والده، يكتشف مستعينًا بالتجلّد والصلابة، أن هذه الرحلة تخبّئ له الكثير من التحدّيات التي يمكن مع تجاوزها أن يهزم إعاقته.

فيلم “ طريق الوادي ”

فريق فيلم “ طريق الوادي ” بادر ببناء قرية كاملة لتصوير الفيلم في منطقة تنومة جنوب المملكة والتي ستبقى معْلمًا دائمًا لأهالي المنطقة. كما جرى تصوير بعض أحداث الفيلم داخل قصر "لنماص" بعد أن كان مغلقًا مدة تجاوزت 8 أعوام.

بوستر فيلم فيلم “ طريق الوادي ”

فيلم "طريق الوادي" من إنتاج مركز (إثراء) وإخراج وكتابة السعودي خالد فهد وبطولة شيماء طيب، أسيل عمران، نايف خلف، محمد الشهري، حمد فرحان، منصور آش، مطلق مطر، سعيد صالح، راشد المدهش، عتيث، ريان الأحمري، هاشم الهوساوي، سعد المدهش، محمد هلال، علي الأحمري، نغم المالكي، فرح التميمي، أيان عادل، وسيف ناصر.

طريق الوادي هو التجربة السينمائية الأولى للطفل السعودي، حمد فرحان، البالغ من العمر 11 عامًا