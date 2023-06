هذه الهواتف من سامسونج لن تحصل على واجهة مستخدم One UI 6.0

اشتهرت هواتف سامسونج جالاكسي ليس فقط بأدائها الرائع السلسل بل أيضا بنظام برمجياتها المطور المعروف باسم One UI ، الذي يعمل في تناغم مع نظام تشغيل أندرويد، وتعتبر واجهة مستخدم هواتف "جالاكسي" باختلاف الطرازات والفئات من بين الأفضل لهواتف الأندرويد.

أصبح تحديث One UI 6.0 القادم من سامسونج والمختص بنظام أندرويد 14 هو حديث المدينة، ينتظر عشاق سامسونج بفارغ الصبر التصميم الجديد ويتساءلون عن الهواتف التي ستكون محظوظة بما يكفي لتلقي التحديث One UI 6.0. هناك عدد كبير من أجهزة "جالاكسي" لن تكون مؤهلة للترقية القادمة One UI 6.0. في السطور التالية سنلقي الضوء على هواتف Samsung Galaxy والأجهزة اللوحية الشهيرة التي لن تحظى بـ One UI 6.0.

Samsung

تجدر الإشارة إلى أن سامسونج Samsung لديها سياسة خاصة بها مع الهواتف الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2021 وما بعده، وهي أنها توفر أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان لأجهزتها الرئيسية نتيجة لذلك، وبالتالي من المتوقع أن تتلقى طرازات سلسلة Galaxy S21 و Galaxy S22 و Galaxy S23 الرائدة تحديث One UI 6.0 القائم على نظام التشغيل Android 14. بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا إدراج هواتف مختارة متوسطة المدى مثل Galaxy A53 و Galaxy A73 لتلقي One UI 6.0 هذا العام.

في القائمة التالية الهواتف التي لن تحصل على واجهة مستخدم ONE UI 6.0 وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص.

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+