هذه الهواتف فقط من سامسونج هي من ستحصل على Android 14

من المقرر أن تحصل عدد كبير من هواتف سامسونج على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14 “ أندرويد 14” خلال الفترة المقبلة، حيث سيوفر النظام الجديد عدد كبير من الميزات للهواتف.

وبحسب موقع TechRadar فإن هناك عدد معين من هواتف سامسونج هو فقط الذي سيحصل على Android 14، وستشمل طرز Galaxy S بدءًا من هواتف Galaxy S21 وكذلك Galaxy S21 FE وسلسلة Galaxy S22 وكذلك سلسلة Galaxy S23.

كما ستحصل هواتف سامسونج القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 وكذلك Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3.

وستجلب سامسونج أيضا نظام Android 14 إلى العديد من طرز Galaxy A ، بما في ذلك Galaxy A73 و A72 و A54 و A53 و A52 و A52 5G و A52s و A34 و A33 و A24 و A23 و A14 و A13 و Galaxy A04s.

وبالنسبة لفئة M ، يمكنك توقع حصول Galaxy M54 و M53 5G و M33 5G و M23 على تحديث Android 14 ، ومن سلسلة Galaxy F ستحصل هواتف Galaxy F54 و Galaxy F23 و Galaxy F14 5G يحصلون على محدث. أخيرًا ، كما يتوافق Galaxy Xcover 6 Pro أيضًا مع التحديث.

وستوفر سامسونج نظام Android 14 لأجهزة التابلت مثل Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S8 Plus و Galaxy Tab S8 Ultra.

ومن المتوقع أن تكون سلسلة Galaxy S23 هي الهواتف الأولى التي ستحصل على نظام التشغيل الجديد حيث يتوقع طرحها في أكتوبر أو نوفمبر، كما قد يحصل كل من Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 ، إلى جانب Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4 ، على التحديث في نفس الوقت تقريبًا.