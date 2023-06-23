مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 23 - 6 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الزمالك مع فاركو فى كاس مصر

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الفتح الرياضي X حسنية أغادير – الساعة 10 مساء

المغرب الفاسي X الوداد – الساعة 10 مساء

اتحاد طنجة X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء

أولمبيك خريبكة X الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء

مولودية وجدة X المغرب التطواني – الساعة 10 مساء

نهضة بركان X شباب المحمدية – الساعة 10 مساء

شباب السوالم الرياضي X أولمبيك آسفي – الساعة 10 مساء

الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري



اتحاد الجزائر X مولودية الجزائر – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي



اتحاد تطاوين X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء

الاتحاد المنستيري X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر



طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة om time sport

الزمالك X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة om time sport