مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 23 - 6 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الزمالك مع فاركو فى كاس مصر
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الفتح الرياضي X حسنية أغادير – الساعة 10 مساء
المغرب الفاسي X الوداد – الساعة 10 مساء
اتحاد طنجة X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء
أولمبيك خريبكة X الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء
مولودية وجدة X المغرب التطواني – الساعة 10 مساء
نهضة بركان X شباب المحمدية – الساعة 10 مساء
شباب السوالم الرياضي X أولمبيك آسفي – الساعة 10 مساء
الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
اتحاد الجزائر X مولودية الجزائر – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي
اتحاد تطاوين X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء
الاتحاد المنستيري X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر
طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة om time sport
الزمالك X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة om time sport