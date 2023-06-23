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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-6-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 23 - 6 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها  مباراة الزمالك مع فاركو فى كاس مصر 

 

مواعيد مباريات الدوري المغربي    


الفتح الرياضي X حسنية أغادير – الساعة 10 مساء                    

المغرب الفاسي X الوداد – الساعة 10 مساء            

اتحاد طنجة  X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء              

أولمبيك خريبكة X  الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء                  

مولودية وجدة X المغرب التطواني – الساعة 10 مساء                        

نهضة بركان X شباب المحمدية – الساعة 10 مساء                            

شباب السوالم الرياضي X أولمبيك آسفي – الساعة 10 مساء                        

الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 10 مساء              

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الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

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إيقاف مرة أخرى | إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري


اتحاد الجزائر X مولودية الجزائر – الساعة 8 مساء                

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي 


اتحاد تطاوين X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء  

الاتحاد المنستيري X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء

 

مواعيد مباريات كأس مصر 


طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة om time sport        

الزمالك X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة om time sport

الاتحاد المنستيري اتحاد المنستيري الجزيرة الدوري المغربي الدوري التونسي الزمالك

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