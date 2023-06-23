إيقاف مرة أخرى | إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الزمالك مشددا أن الزمالك تقدم أمس بشكوى رسمية ضده .

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك أرسل شكوى للفيفا لتأخر سداد الغرامة مشددا أن الحديث عن مساندة محامي الزمالك لكهربا في القضية أمر غير صحيح علي الإطلاق .

وتابع خالد الغندور أن الزمالك لن يتنازل عن حقه في قضية كهربا مشددا أن نجم الأهلي معرض للإيقاف مرة أخرى .