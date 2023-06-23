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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف مرة أخرى | إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الزمالك مشددا أن الزمالك تقدم أمس بشكوى رسمية ضده .

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وأضاف خالد الغندور أن الزمالك أرسل شكوى للفيفا لتأخر سداد الغرامة مشددا أن الحديث عن مساندة محامي الزمالك لكهربا في القضية أمر غير صحيح علي الإطلاق .

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وتابع خالد الغندور أن الزمالك لن يتنازل عن حقه في قضية كهربا مشددا أن نجم الأهلي معرض للإيقاف مرة أخرى .

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