شبانة : بيراميدز يسعى لضم إمام عاشور من ميتلاند مقابل 4 مليون دولار

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يريد ضم طارق حامد خلال الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن المفاجأة في رغبة النادي السماوي في ضم إمام عاشور.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "نادي بيراميدز قدم عرضا لنادي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 مليون دولار لضمه نهائيا، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و 300 ألف دولار، وحال تفعيل بند ضمه نهائيا مقابل 2.7 مليون دولار".

وأضاف: "ميتلاند كان متمسكا بوجود امام عاشور لكن هناك إغراءات مالية كبيرة للاعب والنادي الدنماركي".

وواصل: "بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي من أجل دروي أبطال إفريقيا ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين مثل فخر الدين بن يوسف".