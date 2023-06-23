تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أنه ليس مجامل لأي نادي.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لا أجامل أحد واتبع اللوائح والقوانين وسبق ان عاقبت ابني بالايقاف 8 مباريات وعاقبت أخى بحرمانه من دخول المباريات 4 مباريات".

وأضاف: "لم أعاقب أحمد سيد زيزو ولاعبى الزمالك بعد الاحتفال بهدف بشكل غير لائق، لأن لا يوجد شكوى".

وتابع: "من حق الجميع اللجوء إلى لجنة الانضباط إذا كان لديهم يقين أننى لا أطبق اللوائح والقوانين".

واختتم حديثه: "طوال سنوات عملي لم تغير لجنة التظلمات أى قرار أو عقوبة صدرت من خلال لجنة المسابقات مما يؤكد حرصى على تطبيق اللوائح والقوانين".