الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي قرر الاستغناء عن جميع المحترفين لديه خاصة وأن الأداء لم يكن جيدا ولم يتوج الفريق بأي بطولة لهذا الموسم .

وأضاف شوبير أن راتب أشرف بن شرقي مع الجزيره هو ٢ مليون و١٠٠ ألف دولار سنويا ويتبقي في عقده موسم آخر.

وأضاف أن الجزيرة مستعد لتحمل نصف راتب اللاعب ورحيله مجانا لأي فريق على أن يتحمل الفريق الآخر باقي راتبه.

وتابع أن الجزيرة قرر الموافقه علي رحيل بن شرقي مجانا بشرط أن يدفع له النادي الجديد راتبه مع امكانيه تحمل نصف راتب اللاعب .

وتابع أن الزمالك مازال في مفاوضات مع بن شرقي لضم خلال الموسم المقبل خاصة وان اللاعب لديه رغبة في العودة مرة أخرى.