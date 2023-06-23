العملية هانت | شوبير يعلن تفاصيل أزمة تجديد عقد الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل أزمة تجديد عقد حسين الشحات نجم الفريق .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي يقترب من الإعلان عن تجديد عقد حسين الشحات خلال الساعات المقبلة قائلا “ العملية هانت ”.

وأضاف شوبير أن أزمة تجديد عقد الشحات جاءت بسبب بند المشاركة حيث يرغب الشحات في حذف هذا البند من عقده حتى يحصل علي عقده كاملا سوءا شارك أم لا.

وأضاف أن الأهلي معترض خوفا من مطالبة باقي لاعبي الفريق بهذا الأمر مشددا أن الأهلي قرر حل تلك الأزمة عن طريق الحملات الإعلانية حيث سيشارك في حملات إعلامية مثل ما قام به الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا.

وتابع أن الأمر انتهى و تم الاتفاق على كافة الأمور.