عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العملية هانت | شوبير يعلن تفاصيل أزمة تجديد عقد الشحات مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل أزمة تجديد عقد حسين الشحات نجم الفريق .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي يقترب من الإعلان عن تجديد عقد حسين الشحات خلال الساعات المقبلة قائلا “ العملية هانت ”.

txt

شبانة : بيراميدز يسعى لضم إمام عاشور من ميتلاند مقابل 4 مليون دولار

txt

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

وأضاف شوبير أن أزمة تجديد عقد الشحات جاءت بسبب بند المشاركة حيث يرغب الشحات في حذف هذا البند من عقده حتى يحصل علي عقده كاملا سوءا شارك أم لا. 

 

وأضاف أن الأهلي معترض خوفا من مطالبة باقي لاعبي الفريق بهذا الأمر مشددا أن الأهلي قرر حل تلك الأزمة عن طريق الحملات الإعلانية حيث سيشارك في حملات إعلامية مثل ما قام به الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا. 

 

وتابع أن الأمر انتهى و تم الاتفاق على كافة الأمور. 

الأهلى الإعلامي أحمد شوبير أون تايم سبورت بيراميدز تجديد عقد حسين الشحات احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

فرح الزاهد: في ستات كتير قالتلي أنتي أكيد متجوزة واحد ومطلعة عينه

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ