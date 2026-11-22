أثار التراجع السريع في أسعار الذهب بالأسواق حالة من الترقب بين المستثمرين، خاصة مع تجاوزه نسبة هبوط التوقعات المعتادة، وسط تساؤلات بشأن أسباب هذا التراجع وما إذا كان يمثل تصحيحًا مؤقتًا أم مؤشرًا على تحولات أوسع في حركة السيولة والأسواق العالمية.





في هذا السياق، قال النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يمكن تفسيره بالتحليل الفني وحده، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الذهب والاتجاه نحو الأدوات المالية التي تحقق عوائد، في ظل جاذبية الاحتفاظ بالسيولة.



وأكد" الإمام" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن سرعة الهبوط وحجم السيولة المرتبطة بالذهب أمران يفوقان التوقعات، موضحًا أن هذا التراجع الحاد لا يتماشى مع حركة الهبوط المعتادة، خاصة أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار البنوك المركزية في زيادة مشترياتها من الذهب، وهو ما يمثل عامل دعم للأسعار كان من المفترض أن يحد من حدة التراجع.



وأشار عضو موازنة البرلمان إلى أن انخفاض الفضة بنحو 5% يؤكد أن موجة التراجع لا تقتصر على الذهب وحده، وإنما تمتد إلى عدد من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية، الأمر الذي قد يشير إلى تحركات واسعة في السيولة واتجاه بعض المستثمرين نحو الاحتفاظ بالنقد بدلًا من الاستثمار في الأصول المختلفة.

هل التراجع مؤشر على أزمة اقتصادية عالمية؟



كما أشار إلى أن التحركات الحالية تطرح تساؤلات بشأن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي مرحلة من الاضطرابات، معتبرًا أن الاتجاه نحو السيولة والتخارج من عدد من الأصول قد يكون أحد المؤشرات التي تستحق المتابعة، دون أن يعني ذلك بالضرورة الدخول في أزمة اقتصادية عالمية.





3200 دولار نقطة شراء محتملة

وعن توقعاته لمستقبل أسعار الذهب الفترة المقبلة، أفاد عضو النواب أن تحديد نقاط الشراء يظل أمرًا صعبًا في ظل التقلبات الحالية، مشيرا إلى أن اقتراب سعر الذهب من مستوى 3200 دولار ، قد يمثل نقطة شراء جيدة للمستثمرين، حال وصول الأسعار إليه واستقرار العوامل المؤثرة في السوق.



وأكد أن التعامل مع التراجعات الحالية يتطلب الحذر وعدم التسرع في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع متابعة تحركات أسعار الفائدة والسيولة واتجاهات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة، لضمان اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 6301 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 5520 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 4734 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: 3686 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 44020 جنيها.