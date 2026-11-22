أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية برنامج «دولة التلاوة» في اكتشاف ورعاية المواهب المصرية في تلاوة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم نموذجًا متميزًا في إبراز القدرات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين للوصول إلى الجمهور، بما يسهم في الحفاظ على الريادة المصرية في فنون التلاوة والإنشاد الديني.

تكثيف برامج رعاية واكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات

وقالت “الأتربي” - في تصريح اليوم، الأحد - إن الاهتمام باكتشاف الموهوبين يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، ويعكس أهمية إتاحة الفرص أمام أصحاب القدرات المتميزة في مختلف المجالات، سواء الثقافية أو الفنية أو العلمية أو الرياضية، والعمل على توفير البيئة المناسبة لصقل مواهبهم وتنميتها، بما يضمن الاستفادة من طاقاتهم في بناء المجتمع.

وأضافت أن نجاح البرامج التي تستهدف اكتشاف المواهب يجب أن يكون حافزًا للتوسع في إطلاق المزيد من المبادرات والمسابقات التي تستهدف الموهوبين بمختلف أعمارهم، مع أهمية استمرار الدعم والرعاية لهم، وعدم اقتصار الاهتمام على مرحلة اكتشاف الموهبة، بل امتداده إلى مراحل التدريب والتأهيل والتمكين.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية تنفيذ توصيات منتدى مصر، خاصة ما يتعلق باكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لاكتشاف القدرات المتميزة، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب والنشء لتطوير مهاراتهم وتحويل مواهبهم إلى إنجازات ملموسة.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الموهوبين يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتبني المواهب وتوفير برامج متخصصة لاكتشافها ورعايتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز والمنافسة.