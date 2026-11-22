شارك محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، في البرنامج التدريبي «تنمية القدرات في مجال التصدير إلى الصين – الدفعة الثالثة»، والذي عُقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 2 إلى 16 نوفمبر 2026، برعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وتنظيم أكاديمية وزارة التجارة للمسؤولين الدوليين (AIBO).

وأكد سيف، أن مشاركته في البرنامج مثلت تجربة ثرية ومميزة، أتاحت له فرصة تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التجارة والتصدير، والتعرف عن قرب على التجربة الصينية الرائدة في التنمية الاقتصادية والتخطيط وبناء الشراكات الدولية.

نقل الخبرات الصينية يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتصدير المصري

وأوضح نائب رئيس حزب الاتحاد، أن البرنامج لم يقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل أتاح فرصة مهمة لفهم آليات التقدم التي حققتها الصين، والاستفادة من خبراتها في دعم مسارات التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أن بناء جسور التعاون بين مصر والصين يتجاوز حدود العلاقات الاقتصادية والتجارية، ليشمل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وفتح آفاق جديدة للشراكات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

ووجه محمد سيف الشكر والتقدير إلى جمهورية الصين الشعبية ووزارة التجارة وأكاديمية وزارة التجارة للمسؤولين الدوليين، وجميع القائمين على تنظيم البرنامج، مؤكدًا أهمية مواصلة التعلم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المصري الصيني.