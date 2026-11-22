دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر، بعدما طالبت بكين واشنطن بالتراجع عن قيود مقترحة تستهدف شركات الاتصالات الصينية، محذرة من اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الأحد، انتقاده تحركات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، معتبرًا أنها تستخدم صلاحياتها التنظيمية بصورة تعسفية، وتستند إلى اتهامات تتعلق بالأمن القومي دون أدلة واقعية، بحسب وصفه.

وجاء الموقف الصيني عقب تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، الخميس، لصالح اعتماد مقترح يستهدف منع شركات اتصالات صينية، من بينها «تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«تشاينا يونيكوم»، من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

واعتبرت بكين أن القيود المقترحة تمثل انتهاكًا لمبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما ربط المتحدث الصيني بين الإجراءات الأمريكية والتفاهمات التي توصل إليها قادة البلدين، مؤكدًا أنها تتعارض مع التوافق المشترك بشأن إدارة العلاقات الثنائية.

وطالبت الصين الإدارة الأمريكية بإلغاء الإجراءات المقترحة فورًا، والعودة إلى الحوار والمشاورات باعتبارهما الوسيلة المناسبة لمعالجة الخلافات بين الجانبين.

وفي المقابل، شددت وزارة التجارة الصينية على أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالإجراءات التي تستهدف مصالح شركاتها، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير الضرورية للدفاع عن مصالحها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية خلافات متواصلة بشأن التكنولوجيا والأمن القومي والتجارة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة قد تمتد تداعياتها إلى قطاع الاتصالات والاستثمارات التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.