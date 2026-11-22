بدأ تجار المعادن في نقل النحاس من الولايات المتحدة إلى الصين، في تحول عن رهاناتهم الحذرة السابقة التي استندت إلى توقعات فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على المعدن، وهي المخاوف التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن مخاوف التجار من فرض ترامب لرسوم جمركية دفعتهم إلى استيراد كميات قياسية من النحاس إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن مجموعة "ماركس" للسلع الأساسية كشفت أن حوالي 94 في المئة من مخزونات النحاس الموجودة في الشبكة العالمية لمستودعات "بورصة لندن للمعادن"، و"بورصة شيكاغو التجارية" باتت الآن داخل الولايات المتحدة، مقارنة بـ20 في المئة فقط قبل عامين.

وأضافت أن التجار بدأوا يشككون في احتمالية فرض هذه الرسوم، لاسيما بعد الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، ما أدى إلى تباطؤ حاد في واردات النحاس إلى الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأشارت إلى أنه علاوة على المخاوف بشأن وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات هائلة من النحاس، فقد تسببت تلك العوامل مجتمعة في هبوط الأسعار في "بورصة لندن للمعادن" من أكثر من 14 ألفا و670 دولارا للطن في أواخر الشهر الماضي إلى أقل من 12 ألفا و600 دولار للطن هذا الأسبوع، بانخفاض زاد على ألفين دولار للطن.

وفي المقابل، وجد التجار فرصة مربحة في نقل النحاس إلى الصين، حيث أدى النقص الحاد هناك إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل يفوق بكثير نظيرتها في المناطق الأخرى.

ويقول المحلل في شركة "بنشمارك" للأبحاث، ألبرت ماكنزي،: "قام عدد من التجار بنقل، أو هم بصدد نقل، كميات من النحاس من الولايات المتحدة إلى الصين".

وأشار التجار إلى وجود مخزون من النحاس في "لونج بيتش" بولاية كاليفورنيا، وهو أحد أقرب المواقع الأمريكية جغرافياً إلى آسيا، حيث يتم شحن جزء كبير منه حالياً إلى الصين.

وأضاف أحد التجار: "نرى الآن عمليات سحب للمخزون من نيو أورليانز وبالتيمور أيضاً، حيث توجد الكميات الأكبر"، موضحاً أن شراء النحاس بالأسعار الأمريكية يتيح تحقيق أكبر فارق سعري عند بيعه في السوق الصينية ذات الأسعار الأعلى، وقد اطلعت صحيفة "فاينانشال تايمز" على قائمة تضم ست سفن محملة بالنحاس غادرت ميناءي "لونج بيتش" و"لوس أنجلوس"، وهما الميناءان الأقرب إلى الصين؛ ما يضمن سرعة أكبر في النقل، ولاسيما أن العلاوات السعرية الحالية في الصين تزيد بأكثر من الضعف عن تكلفة شحن النحاس من الولايات المتحدة.

ويضيف التاجر: "ليس من الصعب توقع وصول مئات الآلاف من الأطنان بحلول عيد الربيع (في فبراير)، من العام المقبل"، وحسب تصريحات أحد المتعاملين، فقد قاد تجار، يتخذون من الصين وسنغافورة مقراً لهم، جهوداً لنقل هذا المعدن.

وقال أحد التجار: "ما يصعب علينا فهمه هو لماذا تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك؟ لقد نجحوا في تكوين مخزون من النحاس في الولايات المتحدة بقيمة 25 مليار دولار بفضل سياسة التعريفات الجمركية، والتخلي عن هذه السياسة يعني خسارة كل ذلك لمصلحة الصين".

وقد أسهمت الشكوك الجديدة بشأن التهديد بفرض تعريفات جمركية في عمليات بيع مكثفة للنحاس هذا الأسبوع، حيث أبدى الملياردير ستان دروكنميلر، أحد أشهر المستثمرين في الاقتصاد الكلي على مستوى العالم، نظرة تشاؤمية تجاه هذا المعدن، وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تراجعا وسط مخاوف من أن يعمل الديمقراطيون على إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات جديدة، وهو قطاع كان يمثل مصدرا رئيسيا للطلب على النحاس.

وأفاد بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة للمستثمرين، بأن السوق بدأت هذا الأسبوع في النظر بعين الاعتبار إلى احتمالية عدم فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على النحاس.

وتشير بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في تحليلات التجارة والطاقة العالمية، إلى تغير في مسار التداولات، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم واردات النحاس إلى الولايات المتحدة هذا الشهر أقل من نصف المستويات القياسية التي سُجلت في أكتوبر.

كما أشار محللون إلى أن أحجام الشحن الحالية تعكس مخاوف من أن المعادن التي يتم شحنها الآن قد لا تصل إلى الولايات المتحدة في حال فُرضت تعريفات جمركية مطلع العام المقبل.

وقال كبير استراتيجيي المعادن في شركة "ماركس"، أليستر مونرو، إن الولايات المتحدة فقدت ميزة التسعير التي كانت تجذب النحاس إليها.

وأضاف: "لقد انقلبت العلاقة السعرية بين النحاس في ’بورصة شيكاغو التجارية’ ونظيره في ’بورصة لندن للمعادن’، فقد تلاشت العلاوة السعرية في بورصة شيكاغو مع اقتراب موعد تسليم العقود، بينما أصبح النحاس في بورصة لندن يجري تداوله الآن بعلاوة سعرية".

وفي الصين، ارتفعت "علاوة يانجشان" على النحاس، وهي مؤشر مهم للطلب، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 500 دولار للطن.

ويعلق المحلل ماكنزي، من شركة "بنشمارك"، قائلاً: "نشأت فرصة للاستفادة من فروق الأسعار لمصلحة الصين، وذلك بسبب شح المعروض في سوقها وارتفاع العلاوات السعرية هناك"، مؤكداً أن "عددا متزايدا من الأشخاص لاسيما في الصين، يعتقدون أن فكرة فرض الرسوم الجمركية قد تلاشت، حيث يبدو أن كميات ضخمة من المعادن قد غادرت الولايات المتحدة بالفعل أو توشك على مغادرتها".

وذكر أحد المتعاملين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "على مدى الأشهر العشرة الماضية، سارع الجميع لشحن كل ما يمكنهم شحنه إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بفرص الربح الناشئة عن فروق الأسعار، وذلك لاعتقادهم بأن الولايات المتحدة بصدد فرض رسوم جمركية على النحاس".

وأضاف المتعامل: "لقد وصلت المخزونات في الصين إلى مستويات منخفضة للغاية، لدرجة أننا نتحدث الآن عن مخزون يكفي لساعات من الاستهلاك بدلاً من أسابيع، وفي المقابل، يوجد في الولايات المتحدة حالياً ما يقرب من مليوني طن من المعادن التي تراكمت بسبب التلويح بفرض تلك الرسوم، والآن، تلاشى هذا التهديد تماماً".