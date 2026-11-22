أدان مجلس الشورى البحريني و استنكر بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الصناعية والمدنية، وتهديد حياة المدنيين وتعريضهم للخطر، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتعديًا سافرًا ومرفوضًا، ومخالفة للمواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وجدد مجلس الشورى البحريني في بيان وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم /الأحد/، موقف مملكة البحرين الرافض لادعاءات وذرائع الحرس الثوري الإيراني ومبرراته للاعتداء على سيادة المملكة، مؤكدًا المجلس أن الاعتداءات الإيرانية تستهدف المنشآت المدنية والصناعية، وتتعمد الإضرار بمصالح المملكة ومكتسباتها.

وشدد المجلس على أن شعب مملكة البحرين العزيز يقف صفًا واحدًا ومتعاضدًا مع القيادة الحكيمة للملكة، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة ورفضها واستنكارها، مؤكدًا المجلس على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة تُلزم إيران بوقف اعتداءاتها الآثمة على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، إلى جانب الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، داعيا المولى عزَّ وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.