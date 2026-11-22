ارتفع العجز التجاري لكوريا الجنوبية في قطاع السيارات مع الصين إلى مستوى قياسي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 بفعل تزايد الطلب على سيارات "تسلا" الكهربائية المصنوعة في الصين، حسبما أظهرت بيانات صناعية اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" صدرت كوريا الجنوبية سيارات إلى الصين بقيمة 168.77 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام، بتراجع قدره 34.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية ووزارة التجارة والصناعة والموارد.

غير أن وارداتها من السيارات الصينية قفزت بمقدار 79.2% على أساس سنوي إلى 4.39 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما رفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 4.23 مليار دولار.

وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع الصين كل عام منذ 2017، مع اتساع الفجوة بدرجة حادة من 466 مليون دولار في 2022 إلى 943 مليون دولار في 2023 و1.73 مليار دولار في 2024.

ويُعزى اتساع العجز إلى حد كبير إلى المبيعات القوية لسيارات "تسلا" الكهربائية المصنوعة في مصنع "غيغافاكتوري" التابع لشركة السيارات الأمريكية في شنغهاي.

ووفقا لبيانات منفصلة من جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية، بيعت 98,313 سيارة "تسلا" كهربائية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة قدرها 105% عن العام السابق.

وباعت شركة "بي واي دي" الصينية أكثر من 20 ألف سيارة في كوريا الجنوبية خلال الفترة المذكورة. كما تبيع "بولستار" سيارات كهربائية مصنوعة في الصين في البلاد.

وبفضل الزيادة الحادة في واردات السيارات المصنوعة في الصين، تمكنت الصين من تجاوز ألمانيا لتصبح أكبر مصدر لواردات السيارات إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام.