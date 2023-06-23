هدايا الحكومة للمواطنين.. صرف المعاشات اليوم وأسبوع إجازة بمناسبة العيد وثورة يونيو

يهتم المصريون، بالوقت الحالي، بالبحث عن مواعيد صرف المعاشات والمرتبات قبل، إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك عن عدد الأيام التي سيتم إعلانها كإجازة للعيد، وثورة 30 يونيو، وفيما يخص مواعيد صرف المعاشات، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر يوليو 2023، اليوم الجمعة، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبنوك، والبريد، المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، أو يتم صرف معاشات يوليو، عبر المحافظ الالكترونية، وفروع البنوك، يوم الاحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن موعد صرف معاشات يوليو 2023، ستكون اليوم الجمعة 23 يونيو، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، فيما يبدأ من الأحد الموافق 25 يونيو، صرف معاشات يوليو 2023، عبر فروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات، مشددة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

أماكن صرف معاشات يوليو

وسيكون صرف معاشات يوليو 2023 متاحًا في أكثر من منفذ كالتالي:

الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري.

الصرف من خلال جميع منافذ فوري والمحافظ الالكترونية.

من جانبه أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتبكير موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحي المبارك، موضحا أن التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل بدء عيد الأضحى المبارك، لتكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلا من أول يوليو المقبل، لأنه يصادف منتصف إجازة عيد الأضحى 2023، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت.

وأضاف عوض، أنه اعتبارا من الأحد 25 يوليو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي لكل الشرائح، مشيرًا إلى أن تكلفة صرف معاشات يوليو 2023 نحو 29 مليار جنيه، مشيرا إلى صرف معاشات أغسطس 2023 سيكون في 1 أغسطس كما هو معتاد، لكن جرى استثناء موعد صرف معاشات يوليو 2023 من أجل تلبية احتياجات المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك.

شروط الحصول على معاش إضافي

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى، مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة، ويستحق المعاش الإضافى حال استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

وحددت المادة 87، شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي ،ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل ،وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة وأن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة ،أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

أسبوع إجازة بمناسبة عيد الأضحي

أما فيما يخص، أيام إجازة عيد الأضحى، للعاملين في القطاع العام، والقطاع الخاص فهي، كالتالي:

فيما يخص إجازة القطاع العام بمناسبة عيد الأضحى، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وجاءت أيام إجازة عيد الأضحى كالتالي:

الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

الأحد 2 يوليو، إجازة خامس أيام عيد الأضحى.

الاثنين 3 يوليو، إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أما فيما يخص القطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة العمل، عن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، وتم اعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو)، وجاءت أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو كالتالي: