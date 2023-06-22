رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف معاشات يوليو ليكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

قرار التبكير المعاشات جاء بتوجيهات من الرئيس السيسي، على يبدأ صرف معاشات يوليو للعملاء غدا الجمعة الموافق 23 يونيو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، وفق إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم الخميس 22 يونيو 2023.

كما أعلنت القباج أنه من يوم الأحد الموافق 25 يونيو سيتم صرف المعاشات عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، وأكدت اتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وصدرت تعليمات القباج إلى جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن بنك ناصر يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لمواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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وتسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في البلاد، من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة والتربية والتعليم.

أماكن صرف المعاشات

- البريد المصري

- منافذ شركة فورى

- فروع بنك ناصر الاجتماعى

- بنوك القرى

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM

- البنوك التجارية

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش

هل ينتظر أصحاب المعاشات زيادة على معاش شهر يوليو؟

وكانت آخر زيادة في المعاشات خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا بالفعل في شهر أبريل الماضي.

وتبدأ إجازة عيد الأضحي المبارك يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو وتستمر لمدة أسبوع كامل ينتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.