تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن موعد إجازة عيد الأضحى لهذا العام 2023، والتي تتوافق مع إجازة 30 يونيو لهذا العام، حيث أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري ،حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023 .

وتكون هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويعتبر ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو .

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